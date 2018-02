Überlegende Netzwerkperformance eröffnet Mobilfunkprovidern neue Umsatzmöglichkeiten und ermöglicht Kosteneinsparungen

ANDOVER (USA), 27. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems (NASDAQ:CASA), ein führender Anbieter von End-to-End-Technologielösungen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur für kabelgebundene und kabellose Netzwerke, hat heute die Absicht angekündigt, sein 5G Core auf dem diesjährigen Mobile World Congress vorzustellen. Der 5G Core von Casa wurde entwickelt, um Mobilfunknetze so flexibel wie noch nie zu machen. Er bietet die Leistung und Diensterstellungsmöglichkeiten, die Mobilfunkprovider benötigen, um potenzielle neue Umsatzmöglichkeiten und Betriebseffizienzen aus Transformationen ihres Mobile Core zu erzielen.

Casas 5G Core wurde auf Grundlage der AxyomTM Ultra-Breitband-Cloud von Casa entwickelt, um die einzigartigen Anforderungen an Mobile Core-Softwarefunktionen im Bereich des Edge Computing und in Rechenzentrumsumgebungen zu erfüllen, wo diese Funktionen in mehreren Dimensionen skaliert, in eine erweitere Reihe von 5G-Diensten eingefügt und sicher an andere Funktionen weitergegeben werden müssen. Die Architektur des Axyom 5G Core enthält Industriestandards, wie zum Beispiel eine auf Micro-Service basierte Architektur sowie eine Trennung von Steuerungs- und Benutzerplänen, setzt aber auch die Designinnovationen von Casa ein, die die Leistung erheblich verbessern, Ressourcenanforderungen verringern und den Bedienungskomfort erhöhen.

Der 5G Core von Casa läuft auf Standardservern in Containern oder virtuellen Maschinen und ist für eine verteilte virtuelle Rechenumgebung optimiert, um überlegene Leistung zu erzielen und die Benchmarks der Branche zu übertreffen:

Überlegene Leistung: Bis zu 5x höherer Durchsatz pro vCPU im Vergleich zum Wettbewerb. Diese Leistung unterstützt Mobilfunkprovider dabei, Kosteneinsparungen sowohl bei OPEX als auch CAPEX zu realisieren.

Lean Computing-Anforderungen: Ein branchenführendes, minimales vCPU Virtual Network Function (VNF)-Profil stellt eine effiziente Ressourcennutzung sicher und und bietet eine hohe Leistung auf der Nutzerebene, auch am Rande des Netzwerks.

Vereinfachte Weiterentwicklung von Netzwerken: Der 5G Core von Casa steuert auch 4G-Geräte effizient - so nutzt er die Vorteile der 5G Core-Architektur in 4G-Netzen.

Differenzierte Skalierung: Hinzufügen einer neuen Skalierungsdimension mit Unterstützung für sowohl vertikale als auch horizontale Skalierung. Die vertikale Skalierung eröffnet die Möglichkeit, vCPUs dynamisch innerhalb einer einzigen VNF zu erhöhen bzw. zu verringern, was für eine effizientere und reaktionsschnellere Nutzung von Rechenressourcen sorgt.

Überlegene Flexibilität: Die Lösung zur 5G Steuerungs- und Nutzerebenentrennung (CUPS) von Casa bietet eine unabhängige Skalierung und die Möglichkeit, Funktionen in einem zentralisierten Rechenzentrum oder am verteilten Netzwerkrand für Edge Computing-Anwendungen mit Mehrfachzugriff (MEC) anzusiedeln.

Vereinfachte Dienstbereitstellung: Bis zu 6x schnellere Möglichkeit, neue Dienste bereitzustellen - so wird Mobilfunkprovidern ermöglicht, schnell auf neue Möglichkeiten auf dem Markt zu reagieren.

Die Lösung von Casa unterstützt den 5G New Radio (NR)-Standard und die wichtigsten 5G Core-Funktionen, einschließlich Network Slicing, Service Chaining, Netz-Programmierbarkeit und sichere Netz-Exposition - alle diese Funktionen unterstützen Mobilfunkprovider dabei, mit dem wachsenden Datenverkehr in den Netzen umzugehen, Netzfunktionen zu kapitalisieren und größere Diensteflexibilität zu erreichen.

Im Rahmen des diese Woche stattfindenden Mobile World Congress in Barcelona wird Casa Systems sein Axyom 5G Core vorstellen - unter anderem auch die multidimensionalen Skalierungsfähigkeiten des Mobile Core. Casa wird darüber hinaus auch andere Lösungen vorstellen, darunter einen auf Mobilfunk-IdD optimierten Core, einen erweiterten Small Cell Core und neue Small Cells für die Verwendung in geschlossenen Räumen und im Freien.

"Casa hat eine klare Vision für die Zukunft - ein virtualisiertes, konvergiertes und verteiltes Netz. Wir erfinden die Netzinfrastruktur neu, um hohe Leistung und Betriebseffizienz im 5G-Zeitalter bieten zu können", sagte Jerry Guo, CEO von Casa Systems. "Unsere Lösungen der Axyom-Reihe erfüllen die Hauptbedürfnisse unserer Kunden, einschließlich Gbps pro vCPU, und unser 5G Core bietet Mobilfunkprovidern die Leistung, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, die sie brauchen, um den wachsenden Bedarf und neue Nutzungsszenarien gewinnbringend für sich zu nutzen."

Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (NASDAQ:CASA) ist ein Anbieter von Softwarelösungen, die Anbietern von kabellosen und kabelgebundenen Breitbandnetzwerklösungen dabei unterstützen, den wachsenden Bedarf an Gigabitanschlüssen und -dienstleistungen zu erfüllen. Wir bieten eine Suite von verteilten und virtualisierten Lösungen für kabelgebundene und mobile 5G-Ultrabreitband-Netze an. Unsere Lösungen werden in über 70 Ländern von mehr als 400 Kunden kommerziell genutzt, unter anderem von regionalen Mobilfunkanbietern sowie einigen der weltgrößten Tier 1-Breitband-Mobilfunkanbietern.

Wenn Sie ein Briefing oder eine Produktvorführung vereinbaren wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter sales@casa-systems.com (mailto:sales@casa-systems.com) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.casa-systems.com (http://www.casa-systems.com/).

KONTAKTINFORMATIONEN:

Alicia Thomas

Casa Systems, Inc.

100 Old River Road

Andover, Mass. 01810

+1.817.909.8921

Alicia.thomas@casa-systems.com (mailto:Alicia.thomas@casa-systems.com)

