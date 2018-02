In diesem Bereich befindet sich zudem ein markantes Tief von Ende August. Mit dem Überwinden des Bereichs von 480 bis 495 US-Cents, der als nächste Hürde für steigende Notierungen gelten könnte, wäre ein weiterer Anstieg bis 520 US-Cents möglich, wo der Weizenpreis im letzten Jahr vor seinem Ausbruch nach oben zur Seite tendierte. Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN VL6K1L auf einen steigenden Weizenpreis zu setzen, befindet sich noch in der Nähe des Vorstellungskurses. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,52 Euro. Wer in der Erwartung eines steigenden Weizenpreises in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...