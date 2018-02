Lieber Leser,

BASF hat am Dienstag die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Die Analystenerwartungen konnte man dabei in allen Belangen übertreffen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 64,5 Mrd. Euro. Analysten rechneten im Mittel mit 64,19 Mrd. Euro. Das EBIT lag bei 8,5 Mrd. Euro, 36 % über dem des Vorjahres und über der Schätzung der Analysten von 8,2 Mrd. Euro. Netto verdiente das Unternehmen 6,1 Mrd. Euro und damit 50 % mehr als im Vorjahr. Das bereinigte ... (David Iusow)

