Selten wurde über einen EZB-Stellvertreter-Posten schon im Vorfeld so viel spekuliert wie jüngst. Seit vergangener Woche ist nun klar: Mit Luis de Guindos soll ein Spanier EZB-Vize werden. Das, so Medienberichte, soll nun die Chancen von Bundesbank-Chef Weidmann auf die Draghi-Nachfolge erhöhen. Ist das wirklich so einfach? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.