Fusionskosten, Schiffskrise - auch die DZ-Bank-Gruppe hat ihre Baustellen. Dennoch fährt die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank erneut einen Milliardengewinn ein. DZ-Bank-Chef Kirsch hat große Ziele für kommendes Jahr.

Die DZ Bank hat im ersten vollständigen Jahr nach der Fusion mit der Düsseldorfer WGZ trotz Belastungen einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Allerdings lagen sowohl der Vorsteuergewinn der genossenschaftlichen Gruppe mit gut 1,8 (Vorjahr: rund 2,2) Milliarden Euro als auch der Überschuss mit knapp 1,1 (1,6) Milliarden Euro wie erwartet unter den Vorjahreswerten.

"Wir haben ein herausforderndes Jahr insgesamt erfolgreich abgeschlossen", bilanzierte DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Dienstag in Frankfurt. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut ist deutlich profitabler als die beiden großen deutschen Privatbanken: Die Deutsche Bank schrieb 2017 im dritten Jahr in Folge rote Zahlen, die Commerzbank kam unter dem Strich nur auf 156 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...