Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist die vergangene Woche ruhig verlaufen. Die Anzahl der Abschlüsse sei merklich zurückgegangen und entsprechend auch das Gesamtvolumen, so ein Händler gegenüber AWP. Der ZKB KMU Index stieg indes um 0,5% auf 1'380,12 Punkte. Das Volumenniveau fiel mit 1,14 Mio nach 1,48 Mio CHF in der Vorwoche vergleichsweise tief aus. Die Anzahl der Abschlüsse sank auf 93 nach 102.

Den höchsten Umsatz generierten die rege gehandelten NZZ-Valoren. In 14 Transaktionen setzten sie 268'410 CHF um. Mit einem Minus von 1,8% fanden sich die Titel als zweitgrösster Verlierer wieder. In den Papieren der Espace Real Estate, der Verlierer (2,0%) der Woche, setzte die ZKB in acht Trades 198'028 CHF um. Einen Umsatz von über 90'000 CHF erreichten auch die Aktien der Rapid Holding. In sieben Abschlüssen erzielten sie 1'703 CHF.

Auf der Gewinnerseite legten die Titel der Lenzerheide Bergbahnen mit einem Plus von 12,7% am deutlichsten zu. Nach einem Kursrückschlag im Januar erholten sie sich wieder. Die Patiswiss-Papiere schlossen mit einem Plus von 11,4% und die Weisse-Arena-Valoren stiegen um 5,8%. Die Jahresabschlüsse von fünf Regionalbanken dominierten die Nachrichtenlage. Lienhardt & Partner steigerte den Jahresgewinn 2017 um 15% auf 5,8 Mio CHF. Dank einem Rekordergebnis beim Geschäftsertrag von 29 Mio CHF konnte der Geschäftserfolg gegenüber dem Vorjahr um 44% auf 8,4 Mio gesteigert werden. Im Zinsengeschäft ging der Netto-Erfolg dabei um 0,9% auf 5,5 Mio zurück. Anlässlich des 150Jahr Jubiläums soll eine Dividende in der Höhe von 150 CHF je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem im Vorjahr 40 CHF pro Anteilsschein ausgezahlt worden waren.

Bei der Spar- und Leihkasse Riggisberg stieg 2017 der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 1,3% auf 1,3 Mio CHF. Im Zinsengeschäft legte der Bruttoerfolg um 3,5% auf knapp 6,0 Mio zu. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 25% erhalten.

Auch die Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach verbesserte im vergangenen Geschäftsjahr ihren Jahresgewinn (+2,9% auf 1,2 Mio CHF). Den Geschäftserfolg steigerte die Bank um 1,2% auf 2,1 Mio. Der Nettoerfolg aus dem wichtigen Zinsengeschäft stieg um 10,6% auf rund 8,1 Mio. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat neben der unveränderte Dividende von 23% auf den Nominalwert der Aktie eine Sonderdividende von 5% vor.

Die Zürcher Landbank verbuchte ebenfalls einen höheren Jahresgewinn. Er stieg 2017 um 3% auf 2,2 Mio CHF. Der Geschäftserfolg legte um 0,4% auf 2,8 Mio CHF zu. Im Zinsgeschäft resultierte ein um 3,4% höherer Erfolg von 8,5 Mio. Es soll eine unveränderte Dividende von 19 CHF ausgeschüttet werden

Schliesslich wies die BBO Bank Brienz Oberhasli für das vergangene Jahr einen stabilen Gewinn von rund 0,4 Mio CHF aus. Der Geschäftserfolg stieg derweil um 2,7% auf 1,9 Mio. Der Nettoerfolg aus dem Zinsenerfolg verbesserte sich auf 7,0 Mio nach 6,2 Mio im Vorjahr. Der Generalversammlung wird eine unveränderte Dividende von 2,40 CHF vorgeschlagen. (Quelle: awp)

Wochennews

Die Zürcher Privatbank Lienhardt & Partner hat im Geschäftsjahr 2017 mehr Gewinn erzielt. So sei der Jahresgewinn um 15% auf 5,79 Mio CHF gestiegen, teilt das Institut am Montag mit. Auch die Bilanzsumme und die verwalteten Vermögen hätten zugenommen. Anlässlich des 150Jahr Jubiläums soll eine Dividende in Höhe 150 CHF je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem im Vorjahr 40 CHF pro Anteilsschein ausgezahlt worden waren. Das Geschäftsjahr 2017 sei über alle Geschäftsbereiche hinweg solide ausgefallen, heisst in der Mitteilung. Dank einem Rekordergebnis beim Geschäftsertrag von 29 Mio CHF konnte der Geschäftserfolg gegenüber dem Vorjahr um 44% auf 8,42 Mio CHF gesteigert werden. Im Zinsengeschäft ging der Netto-Erfolg dabei um 0,9% auf 5,51 Mio zurück, was auf die "äusserst vorsichtige Wertberichtigungspolitik" zurückzuführen sei, so die Meldung. Hauptsächlich dank dem Anstieg der verwalteten Vermögen um 28% auf 4,12 Mrd CHF, seien die Kommissionen aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft mit 12,56 Mio CHF jedoch um fast 20% über dem Vorjahr ausgefallen. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft erhöhte sich um 12,9% auf 2,73 Mio CHF, was laut Mitteilung ...

