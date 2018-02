DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.777,30 -0,26% +3,79% Euro-Stoxx-50 3.452,70 -0,30% -1,46% Stoxx-50 3.061,38 -0,49% -3,66% DAX 12.454,48 -0,58% -3,59% FTSE 7.273,70 -0,22% -5,18% CAC 5.339,40 -0,09% +0,51% Nikkei-225 22.389,86 +1,07% -1,65% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,26 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,60 63,91 -0,5% -0,31 +5,3% Brent/ICE 67,34 67,50 -0,2% -0,16 +1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,09 1.333,37 -0,1% -1,28 +2,2% Silber (Spot) 16,61 16,67 -0,4% -0,06 -1,9% Platin (Spot) 996,15 1.000,50 -0,4% -4,35 +7,2% Kupfer-Future 3,18 3,20 -0,6% -0,02 -3,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die zweitägige Rally der Wall Street scheint am Dienstag zu einem Ende zu kommen. Allerdings warten Anleger mit Spannung auf den ersten großen Auftritt des neuen US-Notenbankgouverneurs vor einem Ausschuss des Kongresses. Dabei drehen sich die Fragen der Investoren vor allem um die drängende Frage, ob im laufenden Jahr mit drei oder vier Zinserhöhungen zu rechnen ist. Powell dürfte sich zur Inflation und zum Zinspfad der Federal Reserve äußern.

"Der Fokus der Investoren sollte darauf liegen, ob die jüngsten Anstiege bei Inflation und Löhnen beginnen, bei der Notenbank Sorgen auszulösen", sagt Marktstratege Hussein Sayed von FXTM. Sollte Powell eine höher als erwartet ausfallende Inflation attestieren und eine aggressivere Straffung der Geldpolitik 2018 in Aussicht stellen, dürften sich Investoren defensiv verhalten und der Risikoappetit dürfte weichen, so Sayed.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,8% gg Vm; vorläufig +2,9% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 127,0 zuvor: 125,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen treten am Dienstagmittag weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle. Etwas unter Druck geraten sind die Autoaktien mit der Freigabe von Fahrverboten durch das Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil drückt besonders auf VW, die um 1,7 Prozent nachgeben. Daimler und BMW kommen mit kleinen Abschlägen davon. Daneben sprechen Händler von einer abwartenden Haltung vor der Anhörung des neuen Fed-Chefs Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses. Ansonsten steht die Berichtssaison im Fokus. Unter anderem hat die BASF die endgültigen Zahlen für 2017 vorgelegt. Die Aktie fällt um 1,6 Prozent. Die Dividendenerhöhung um nur 10 Cent wird mit Enttäuschung aufgenommen. Bei FMC (-4,1 Prozent) kamen die Quartalszahlen nicht gut an. Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius gewinnen dagegen 1,7 Prozent. Hier treibt das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. Für eine Kursexplosion von gut 20 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgt das überraschende Gegengebot durch Comcast in Höhe von 1.250 Pence je Sky-Aktie. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handeln damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen. Für die Aktie der britischen Provident Financial geht es um fast 70 Prozent nach oben auf 999,40 Pence. Im Handel heißt es, dass die Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 331 Millionen Pfund deutlich unterhalb der Erwartung ausgefallen sei.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2314 +0,00% 1,2324 1,2315 +2,5% EUR/JPY 131,76 -0,00% 131,71 131,58 -2,6% EUR/CHF 1,1546 -0,05% 1,1549 1,1538 -1,4% EUR/GBP 0,8823 +0,06% 0,8827 1,1337 -0,8% USD/JPY 107,01 +0,00% 106,87 106,87 -5,0% GBP/USD 1,3957 -0,06% 1,3963 1,3960 +3,3% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien hat am Dienstag im Verlauf deutlich an Schwung verloren. Hatten zunächst noch die guten Vorgaben der Wall Street gestützt, sorgte die im Tagesverlauf nach Börsenschluss in der Region anstehende erste Anhörung des neuen US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor einem Kongressausschuss für eine steigende Vorsicht. Die chinesischen Börsen spielten ohnehin nicht mit: Ihre steigenden Abgaben rissen auch die übrigen Börsen mit nach unten. Die Kursverluste in China führten Marktbeobachter darauf zurück, dass sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zweimal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Damit könnte Staatschef Xi Jinping möglicherweise unbegrenzt an der Macht bleiben. In Tokio profitierten die Kurse dagegen von einem schwächelnden Yen. Am Devisenmarkt kletterte der US-Dollar auf 107,06 Yen nach Wechselkursen im Tief des Vortages unter 106,40. Technologiewerte zählten zu den Gewinnern, Hitachi gewannen 2,5 Prozent. In Seoul begann die Abwärtstendenz mit der Nachricht, dass die Bank of Korea die Zinsen unangetastet belassen hatte. Für etwas Unruhe sorgte auch der Korruptionsprozess gegen Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert.

CREDIT

Nur wenig bewegt zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Umsätze gebe es kaum, die Notierungen seien nicht repräsentativ, heißt es im Handel. Vor der Rede des neuen US-Notenbank-Chefs Jerome Powell am frühen Nachmittag gebe es kaum einen Grund, an den Zinsmärkten aktiv zu sein. Denn immerhin werden Indikationen erwartet, ob mit vier anstelle von drei Zinserhöhungen in den USA gerechnet werden müsse.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bundesverwaltungsgericht ebnet Weg für Diesel-Fahrverbote

Schock für Millionen Dieselfahrer: Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg für Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten frei gemacht. Die Leipziger Richter wiesen die Länder Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an, Fahrverbote als Instrumente in die Luftreinhaltepläne für die Kommunen aufzunehmen. Die beiden Bundesländer wollten das verhindern, scheiterten aber mit ihrer Revision vor den höchsten deutschen Verwaltungsrichtern. Das Urteil hat Präzedenzcharakter für ganz Deutschland.

Fresenius-Untersuchung bei Akorn durch anonyme Hinweise ausgelöst

Anonyme Hinweise haben die unabhängigen Untersuchungen des Gesundheitskonzerns Fresenius wegen angeblicher Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung seines Übernahmeziels Akorn losgetreten. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns, Stephan Sturm, am Rande der Bilanz-Pressekonferenz in Bad Homburg. Ob sich die FDA nun ebenfalls zu Untersuchungen veranlasst sieht, wird sich noch zeigen müssen.

Siemens Gamesa liefert weitere Windkraftanlagen in die Türkei

Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa hat einen Auftrag aus der Türkei erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es im Verbund eines Konsortiums mit dem lokalen Infrastrukturunternehmen Kalyon Enerji und dem Investor Turkerler Holding bis zu 1 Gigawatt Leistung in dem Land installieren. Die Vereinbarung umfasst neben der Lieferung und Installation der Anlagen auch die Wartung über 15 Jahre.

Aixtron dank Sonderertrag zurück in der Gewinnzone

Aixtron hat im Gesamtjahr 2017 dank des Verkaufs einer Produktlinie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Sonderertrag aus der Veräußerung der ALD/CVD-Produktlinie sorgte für einen kräftigen Gewinnschub im Schlussquartal des TecDAX-Konzerns. Für 2018 zeigt sich der Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie zuversichtlich.

Biotest gerät unterm Strich in rote Zahlen nach Produktrückruf

Der Arzneimittelhersteller Biotest AG, der seit Januar mehrheitlich der chinesischen Creat Group gehört, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen eines Produktrückrufs weniger umgesetzt. Aufgrund von Kosten, die mit dem Rückruf und der Übernahme zusammenhängen, sank auch der Gewinn. In den fortgeführten Geschäftsbereichen ergab sich operativ ein Verlust.

Capital Stage ändert Namen in Encavis AG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 06:53 ET (11:53 GMT)

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage ändert nach dem Zusammenschluss mit Chorus Clean Energy seinen Namen in Encavis AG. Der neue Name war bereits auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr beschlossen worden, um die Neuausrichtung des fusionierten Unternehmens zu unterstreichen. Die im SDAX notierte Capital Stage AG hat die Übernahme der Konkurrentin Chorus Clean Energy AG im August 2017 abgeschlossen.

Daldrup & Söhne nimmt mit Kapitalerhöhung 6,4 Millionen Euro ein

Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne hat die Aktien aus der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung erfolgreich am Markt untergebracht. 544.500 neue Aktien hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bei institutionellen Investoren zum Preis von 11,75 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf rund 6,4 Millionen Euro.

DZ Bank von hoher Risikovorsorge und Funsionsaufwand belastet

Die DZ Bank hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken hat aber seine Zielspanne klar erreicht. Belastend wirkten sich die hohe Risikovorsorge der auf Schiffsfinanzierungen spezialisierte Tochter DVB Bank und Aufwendungen aus dem Zusammenschluss mit der WGZ Bank aus. Für 2018 gibt sich die Bank vorsichtig.

Gerry Weber rutscht in rote Zahlen, lässt Dividende ausfallen

Der Damenmodehersteller Gerry Weber International AG ist im abgelaufenen Jahr aufgrund von Restrukturierungskosten, sinkenden Umsätzen und Margen, die nicht durch Kosteneinsparungen und Geschäftsschließungen aufgefangen werden konnten, unterm Strich in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen aus Halle in Westfalen will daher die Dividende ausfallen lassen.

Nordex erfüllt 2017 die gesenkte Erwartung

Der Windturbinenhersteller Nordex hat im vergangenen Jahr unter dem scharfen Wettbewerb und Projektverschiebungen gelitten. Allerdings wurden die im November gesenkten Erwartungen für das Jahr 2017 von dem Konzern erfüllt.

IPO von Wintershall DEA frühestens im Frühjahr 2020

Ein Börsengang des geplanten Joint Ventures Wintershall DEA ist frühestens im Frühjahr 2020 zu erwarten. BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel sagte auf der Bilanzpressekonferenz des Chemiekonzerns, es brauche einen Vorlauf von mindestens 18 Monaten, um einen solchen Schritt vorzubereiten, inklusive der entsprechenden Einstimmung des Finanzmarktes. BASF gehe davon aus, das Closing für das Gemeinschaftsunternehmen zum Ende des dritten Quartals schaffen zu können.

Staatliche Bankia will den Aktionären bis 2020 Milliarden zurückgeben

Die staatliche Bankia will mehr als 2,5 Milliarden Euro in den Jahren 2018 bis 2020 an ihre Aktionäre verteilen. Das ist mehr als das Doppelte der 1,16 Milliarden Euro, die sie in den letzten vier Jahren ausgeschüttet hat. Die in Madrid ansässige Bank erklärte anlässlich der Präsentation des mittelfristigen Strategieplans, man wolle zwischen 45 und 50 Prozent des Nettogewinns als ordentliche Dividende auszahlen.

Comcast ärgert Fox mit Gegenangebot für Sky

Der US-Kabelkonzern Comcast fährt dem Medienmogul Rupert Murdoch bei dem Bezahlsender Sky in die Parade. Comcast will mit einem Gegengebot über 22,1 Milliarden Pfund für die Sky plc die Offerte von 21st Century Fox überbieten. Die Amerikaner hoffen jetzt darauf, dass das Board den Aktionären das Angebot zu Annahme empfiehlt.

Flughafen Wien erhöht Ausblick und zahlt mehr Dividende

Der Flughafen Wien hat ungeachtet der Insolvenz der Air-Berlin-Gruppe seinen Nettogewinn kräftigt erhöht und stockt die Dividende auf. Für das laufende Jahr werden die Österreicher zudem optimistischer als noch bei Vorlage der Passagierzahlen für 2017 Mitte Januar.

Internet-Suchmaschinen haften nicht für Suchtreffer

Internet-Suchmaschinen wie Google haften nicht für den Inhalt der mit ihrer Hilfe gefundenen Seiten. Sie müssen erst reagieren, wenn sie ganz konkrete Hinweise über Persönlichkeitsrechtsverletzungen bekommen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied (Az.: VI ZR 489/16). Er wies damit die Klage eines Ehepaares aus dem Rheinland gegen Google ab.

SAS schreibt dank Sparanstrengungen geringeren Verlust als erwartet

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat dank der Sparanstrengungen in ihrem Erstquartal einen geringeren Verlust geschrieben als erwartet und bekräftigt den Ausblick. Die Airline aus Stockholm berichtete einen Nettoverlust von 239 Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 23,7 Millionen Euro) nach 556 Millionen Kronen im Vorjahr. Der Umsatz blieb mit 8,98 Milliarden Kronen nahezu unverändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 06:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.