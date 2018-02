Boyd baut weltweite Führungsstellung in der Präzisionsverarbeitung aus

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Thermomanagement- und Umweltdichtungslösungen, hat heute die Übernahme von Action Fabricators bekannt gegeben. Das neu erworbene Geschäft wird als Abteilung der Boyd Corporation betrieben ein Name, der fast 100 Jahre Tradition und Vision im Einsatz für Kundenbedürfnisse und technologische Entwicklung verkörpert.

Mit Betrieben in den US-Bundesstaaten Michigan, Tennessee und Texas festigt diese strategisch wichtige Übernahme die marktführende Stellung von Boyd in Bezug auf Lösungen für Kunden auf der Basis von Materialwissenschaft und Werkstofftechnik und stärkt dessen Marktpräsenz in Bereichen wie Fahrgastzellen, Telematik und Medizintechnik.

"Action passt perfekt zum Kernstück von Boyd. Die Firma ergänzt unsere fertigungstechnischen Fähigkeiten, unsere Kunden, Regionen, Märkte, Werte und unseren Geschäftsansatz. Wir freuen uns sehr, passionierte neue Teammitglieder in unserem Unternehmen willkommen zu heißen, während wir uns weiter differenzieren, indem wir komplexe technische Herausforderungen lösen, uns der Innovation verpflichten und unsere globale Ausdehnung optimal ausnutzen", so CEO Mitch Aiello. "Die Präzisionsverarbeitung ist zu einer komplexen angewandten Wissenschaft geworden, die vertiefte Sachkenntnisse in Werkstoffkunde, revolutionäre und extrem unterschiedliche Fertigungstechniken für verschiedene Einsatzbereiche, Größenordnungen und Geschwindigkeiten sowie kundenspezifische Fertigungsteile mit äußerst kleinen Toleranzbereichen in sich vereint. Jon Rudolph und seine Leute bei Action haben mit der Entwicklung eines soliden und ausbaubaren Geschäftsbereichs in den strategisch wichtigen und dynamischen Endmärkten für automobil- und medizintechnische Lösungen gute Arbeit geleistet."

Die Transaktion stärkt die Kernkompetenzen von Boyd bei Dichtungen, Abschirmungen für EMV, Elektroisolierungen, Schall- und Wärmedämmung, Schwingungsdämpfung, Verklebungen und mechanischer Dämpfung. Neukunden kommen in jeder Gegend der Welt in den Genuss der erweiterten Supportfähigkeiten von Boyd; mit verschiedenen Kostenmodellen, die je nach Bedarf erweitert werden können, sowie mit Zugang zu den innovativsten Thermomanagementtechnologien, die zurzeit verfügbar sind. Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Mehrwert für globale Kunden durch die Optimierung der Produktleistung und Effizienz, die Vermeidung von unbeabsichtigten Betriebsausfällen, die Minimierung von Verschleiß und die Verlängerung der Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit, welche die Zeit zwischen Entwicklung und Markteinführung verringert und dies alles auf drei Kontinenten.

So verfügt Boyd über Fertigungs- und Designzentren in Nordamerika, Europa und Asien und führt Einrichtungen in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Großbritannien, Vietnam, Thailand, Südkorea, China, Taiwan und Indien.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Thermomanagement- und Umweltdichtungslösungen, die kritisch für Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher kritischen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

Über Action Fab

Action wurde 1983 gegründet und ist mit Betrieben in Michigan, Tennessee und Texas einer der führenden Verarbeiter von flexiblen Materialien in den USA. Das Unternehmen bietet seinen Kunden kostengünstige und spezifisch angefertigte Lösungen mit Mehrwert, die den jeweiligen Anwendungsbedürfnissen entsprechen. Als Verarbeiter von Klebebändern und anderen Schaum-, Kunst- und Spezialwerkstoffen mit selbstklebender Rückseite beliefert Action Kunden in ganz unterschiedlichen Märkten, darunter Bereiche wie die Automobilbranche, Medizintechnik, Elektronik, Haushaltsgeräte, Auslagensicherheit und Möbel. Erfahren Sie mehr unter www.actionfab.com

