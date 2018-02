Hochheim (ots) - Umsatz-Plus von 11,3 Prozent bei herstellerunabhängigem IT-Service-Provider für Data Center



Die Hochheimer Technogroup schloss als Marktführer im herstellerunabhängigen Service für Rechenzentren und IT-Anlagen ein erfolgreiches Geschäftsjahr ab. Mit einer Umsatzsteigerung von 11,3 Prozent wurde das letztjährige Ergebnis von 10,3 Prozent Zuwachs wieder überschritten. Insgesamt konnte die international agierende Technogroup damit 2017 einen Umsatz von 35 Millionen Euro erzielen. "Das ist ein überaus starkes Ergebnis und zeigt, wie sehr Unternehmen einen unabhängigen Servicepartner schätzen. Wir bieten alles aus einer Hand und arbeiten dazu auch eng mit Herstellern zusammen. Der Kunde nimmt uns als One-Stop-Shop für seinen Servicebedarf wahr und spart dadurch sehr viel Zeit und Kosten ein", sagt Dr. Ralf Dingeldein, Geschäftsführer der Technogroup IT-Service GmbH. Im vergangenen Jahr übernahm er das wachsende Unternehmen gemeinsam mit Alfried Netzband von den Gründungsgesellschaftern des Unternehmens sowie der Caldec Holding GmbH. Mit Vitruvian Partners LLP investierte zudem ein starkes pan-europäisches Private Equity-Unternehmen in die Technogroup.



Service aus einer Hand



90 Prozent des Umsatzes werden über langfristige Serviceverträge mit Unternehmen nahezu jeder Größe in einer Vielzahl von Branchen erwirtschaftet. 250 Mitarbeiter in 37 lokalen Servicestützpunkten betreuen heute rund 4.500 Endkunden bei der Technogroup, die seit 2017 auch Servicepartner für die beiden Hersteller NEC und Losstech ist. Die Nähe zu den Kunden ist ein wichtiges Geschäftsprinzip, um schnelle Reaktionszeiten bei Ausfällen in Datenzentren zu gewährleisten. Zudem sind mehr als 280 Systemhaus-Partner mit eingebunden, um weitere Abdeckung im DACH-Bereich zu bieten. Die Kunden profitieren von höchster Betriebssicherheit und gleichzeitig deutlich verlängerten Nutzungszeiten der Hardware. "Dieses Konzept schont Ressourcen und Budgets. Ein Auto muss bei abgenutzten Zündkerzen auch nicht gleich ersetzt werden. Mit Third-Party-Maintenance arbeiten wir zeitwertgerecht und können sogar längst nicht mehr herstellerunterstützte Systeme in Betrieb halten", erklärt Dr. Dingeldein.



CrefoZert für Technogroup



Vertrauen ist entscheidend bei der Auslagerung von Service-Dienstleistungen an einen externen und unabhängigen Partner. Aus diesem Grund hat sich die Technogroup IT-Service GmbH von Creditreform für das CrefoZert zertifizieren lassen. Die Bedingungen sind streng: Der Bonitätsindex muss einen Wert zwischen 100 und 249 aufweisen, die Bilanzbonität wird mit CR7 oder besser bewertet, zudem dürfen hinsichtlich der aktuellen Situation und der Zukunftsperspektiven keine maßgeblichen Bonitätsrisiken erkennbar sein. "Auch dies ist ein Zeichen für unsere Kunden, dass wir stets verlässlich und auf Augenhöhe agieren können, ob für den Mittelstand oder einen Konzern. Die Verantwortung, die wir für IT-Infrastrukturen und Rechenzentren übernehmen, ist schließlich groß. Umso mehr freut uns das stetig wachsende Vertrauen, das wir im Markt genießen", sagt der Geschäftsführer der Technogroup.



Technogroup ist der TPM-Marktführer in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet aus einer Hand Service- und Dienstleistungslösungen für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Dank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten.



www.technogroup.com



OTS: Technogroup IT-Service GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129726.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Harald Müller Head of Marketing & Public Relations - Technogroup IT-Service GmbH T: +49 6146 8388 470 E: h.mueller@technogroup.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de