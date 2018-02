Uniper will die Dividende stärker anheben als vorgesehen. Das bringt Eon, derzeit noch größter Aktionär, in eine rechtliche Zwangslage.

Die Nachricht, mit der Uniper am Montagabend überraschte, müsste eigentlich alle Aktionäre freuen: Der Stromproduzent will für das vergangene Jahr eine Dividende von 74 Cent je Aktie bezahlen. Das ist nicht nur deutlich mehr als die 55 Cent im Vorjahr, sondern sogar noch mal fünf Cent mehr als Uniper bisher in Aussicht gestellt hatte.

Einen Aktionär dürfte die Ankündigung aber gar nicht freuen - sie könnte ihn sogar in die Bredouille bringen: Ex-Mutterkonzern Eon, der noch immer 46,65 Prozent hält. Und auch der finnische Energiekonzern Fortum, der Eons Anteil übernehmen will, könnte Probleme bekommen.

In Fortums Offerte, die Eon akzeptiert hat, ist ausdrücklich die Zahlung einer Dividende in der ursprünglich geplanten Höhe von 69 Cent vorgesehen. Eon, wie auch die wenige anderen Aktionäre, die die Offerte akzeptiert haben, sollen insgesamt 22 Euro je Aktie bekommen - 21,31 Euro plus die Dividende von 0,69 Euro.

Im Zweifel müsste Eon auf der Hauptversammlung von Uniper am 6. Juni gegen den Vorschlag von Uniper stimmen und die niedrigere Dividende von 69 Cent durch einen eigenen Antrag durchsetzen, heißt es in Branchenkreisen. Damit würde sich Eon bei den ...

