SMA Solar (WKN:A0DJ6J) musste sich schon vieler gefährlicher Angriffe erwehren. Elektrogiganten wie ABB (WKN:919730) und Schneider Electric (WKN:860180) konnten dabei genauso souverän auf Abstand gehalten werden wie die Phalanx chinesischer Billiganbieter. Auch gegen die Mikrowechselrichter von EnPhase Energy (WKN:A1JC82) fand sich ein Gegenrezept. Nun geht der Wettbewerb in eine neue spannende Phase.

SMA Solar sucht sein Heil in der Flucht nach vorne

Zwar kann man umsatzmäßig und auch bezüglich der installierten Basis noch klar die Marktführerschaft für sich reklamieren, aber wenn es nach Stückzahlen geht, sind Huawei und Sungrow laut IHS Markit vorbeigezogen. Während SMA Solar also offenbar im unteren Segment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...