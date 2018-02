Fällanden (ots) -



Im Mai 2019 ist es wieder soweit: Das Messe-Power-Duo PRODEX und

SWISSTECH präsentiert sich vom 14.-17. Mai 2019 in der Messe Basel

und ist mit neuem Erscheinungsbild am Puls der Zukunft.



Gemeinsam bietet das Duo PRODEX - Schweizer Fachmesse für

Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und Fertigungsmesstechnik - und

SWISSTECH - Internationale Fachmesse für Werkstoffe, Komponenten und

Systembau - den umfassendsten und kompetentesten Überblick der

MEM-Industrie in der Schweiz. Erklärtes Ziel des erfolgreichen

Messe-Power-Duos ist es, vom 14. bis 17. Mai 2019 in Basel die

gesamte Prozesskette darzustellen. Ab sofort können Messestandflächen

gebucht werden. Schnellentschlossene profitieren vom

"Early-Bird-Angebot".



An Bewährtem festhalten und Neues mit einbeziehen



Einerseits stellt der stetig voranschreitende Prozess der

Digitalisierung hohe Anforderungen an die Schnittstelle zwischen

Mensch und Maschine und andererseits beschäftigen uns neue

Produktionstechniken. Das neue zeitgemässe und attraktive visuelle

Erscheinungsbild widerspiegelt die Verbindung von Technologie,

Handwerk und Wissenschaft. Das Fokusthema "Smart Automation" rückt

aktuelle Trends in der Industrie ins Zentrum und somit können

Fachbesucher die Vernetzung zwischen Innovation und Business erleben.



Wissens- und Netzwerkplattformen



Die PRODEX wird von den bedeutenden Trägerverbänden SWISSMEM und

tecnoswiss (Verband des Schweizer Maschinen- und Werkzeughandels)

unterstützt und zeigt ein umfassendes Bild der Schweizer

Werkzeugmaschinen, Werkzeugen und Fertigungsmesstechnik. Die

SWISSTECH, mit den beiden Partnerverbänden procure (Fachverband für

Einkauf und Supply Management) und swissT.net (Dachorganisation der

verschiedenen Industriezweige im Technologiesektor der Schweiz),

bildet die ganze Tiefe und Breite der Zulieferindustrie ab. Diese

präsentiert sich kompakt und mit neuer Einteilung in der Eventhalle

(EG) und Halle 1.1.



Gemeinsam bildet das Messe-Duo die ideale Wissens- und

Netzwerkplattform für aktuelle und zukünftige Branchenthemen. Davon

können alle in der MEM-Industrie tätigen Fachpersonen profitieren -

unter anderem auch der Berufsnachwuchs am traditionellen

Nachwuchstag.



PRODEX Award - der Schweizer Technologiepreis



Bereits zum sechsten Mal wird der bedeutendste Schweizer

Technologiepreis für Spitzenleistungen im Bereich Fertigung und

Produktion in Zusammenarbeit des Messeveranstalters Exhibit & More AG

und des Schweizer Maschinenmarktes SMM/MSM verliehen. Unterstützt

werden sie von einer Expertenjury aus Vertretern von Hochschulen und

Verbänden.



