Der britische Autozulieferer GKN will sich in zwei Konzerne aufspalten - und so eine Übernahme durch Sanierungsspezialisten Melrose verhindern.

Der britische Auto- und Rüstungsindustrie-Zulieferer GKN wappnet sich mit der Aufspaltung des Konzerns bis Mitte nächsten Jahres gegen eine feindliche Übernahme durch den Sanierungsspezialisten Melrose. Das Unternehmen habe sich nun eine entsprechende Frist gesetzt, um das Luftfahrt- und Automobilgeschäft in zwei separat börsennotierte Gesellschaften zu trennen, teilte der Komponenten-Hersteller am Dienstag mit.

GKN will so die umgerechnet rund 8,3 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...