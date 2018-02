2017 war ein Top-Aktienjahr. Und doch haben einige Vermögensverwalter auf Unternehmensanleihen gesetzt. Die im Schnitt mit Investment Grade 1,7 Prozent Rendite brachten. Warum? Und was waren die Alternativen am Aktienmarkt? Europa oder USA? Tech-Aktien oder konservativ? Wie sind sie für 2018 aufgestellt? Die besten Vermögensverwalter 2018 setzten nicht nur auf die Wall Street - trotz. beeindruckender Rallye. Auch Europa war in den Depots. Auch Unternehmensanleihen waren ein Erfolgsgarant. Wie das - rentierten die Investment-Grade-Anleihen doch im Schnitt nur mit 1,6 Prozent?! Keine Rendite ohne Risiko? Und welche Rolle spielen die steigenden Zinsen, die Sorge vor der Inflation bei den Anlageentscheidungen dieses Jahres? Antje Erhard im Gespräch mit den prämierten Vermögensverwaltern Oddo BHF Trust, Capitell und von der Heydt