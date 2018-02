Themen heute:

Größtes Werbeplakat der Welt hängt in Madrid und zeigt den neuen Ford EcoSport /// Verkäufe im Internet: Finger weg von fremden Fotos



1.



Ford ist offizieller Titelträger bei den GUINNESS WORLD RECORDS[TM]. Eingetragen wurde nun das größte Plakat der Welt: Es hängt ab sofort an der Frontseite des le-gendären Espana Building in Madrid, misst stolze 5.265 Quadratmeter - das ent-spricht rund 20 Tennisplätzen - und zeigt den neuen Ford EcoSport.



Der EcoSport ist die kleinste SUV-Baureihe von Ford in Europa. Ein offizieller Juror von GUINNESS WORLD RECORDS[TM] inspizierte die zwei Tonnen schwere Werbetafel und bestätigte den Erfolg des Rekordversuchs. Damit wurde der bisherige Rekord in Dhahran, Saudi-Arabien, um genau 241,93 Quadratmeter übertroffen. Die Werbetafel wird bis Ende Februar an Ort und Stelle hängen bleiben. Danach wird sie der spanischen Apascovi Foundation, einer gemeinnützigen Organisation für Menschen mit Behinderungen, gespendet, wo alle verwendeten Materialien recycelt werden.





2.

Das Auge kauft mit: Verkäufer, die ihre Ware im Internet mit fremden Fotos schmücken, begeben sich auf gefährliches Terrain. Wer ungefragt Bilder anderer Fotografen verwendet, verletzt das Urheberrecht und muss mit einer teuren Abmahnung rechnen, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Die Gefahr einer Entdeckung ist groß. Mittlerweile haben sich etliche Rechtsanwälte darauf spezialisiert, illegal ge-nutzte Fotos im Internet aufzuspüren.



Bilder von anderen Internetseiten sind in der Regel urheberrechtlich geschützt, selbst wenn sie nicht gekennzeichnet sind. "Wer sie ohne Erlaubnis verwendet, begeht einen Verstoß gegen das Urheberrecht und kann abgemahnt werden", sagt man bei der R+V Versicherung. "Der Abgemahnte muss dann normalerweise eine sogenannte 'strafbewehrte Unterlassungserklärung' unter-schreiben." Damit verpflichtet er sich, die Fotos nicht mehr zu verwenden.



Hinzu kommen oft die Anwaltsgebühren, die unter Umständen mehrere hundert Euro betragen können. Wenn der Verkäufer Pech hat, muss er außerdem Schadenersatz zahlen. Dieser entspricht einer angemessenen Lizenzgebühr für das Bild und wird oftmals nach der Honorarrichtlinie der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing bemessen. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Grundsätzlich gilt: Wer eine Abmahnung bekommt, sollte auf jeden Fall innerhalb der gesetzten Frist reagieren. "Das Urheberrecht greift auch, wenn sich der Verkäufer seiner Schuld nicht bewusst ist, etwa weil ein Bekannter das Foto geschickt hat", warnen die Expertenß. Allerdings sollte der Verkäufer den geltend gemachten Unterlassungsanspruch gründlich prüfen, bevor er die Unterlassungserklärung unterschreibt. Das R+V-Infocenter rät deshalb, auf Nummer sicher zu gehen und nur eigene Fotos zu.



Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.