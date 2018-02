Liebe Trader,

Werfen wir einen Blick auf das Big-Picture der Fresenius-Aktie, befand sich diese seit Anfang 2016 in einem intakten und gleichmäßigen Aufwärtstrend. Das Jahreshoch in 2016 konnte erstaunlicherweise und aufgrund der dynamischen Aufwärtsbewegung am letzten Handelstag des Jahres gezählt werden - am 30.12.2016 bei einem Wert von 74,44 Euro. Der Trend wurde im Folgejahr bis Sommer beibehalten - dann aber hat das Wertpapier den Aufwärtstrend zur Unterseite verlassen und landete im November 2017, nach einem Jahreshoch von 80,07 Euro, auf einem Verlaufstief bei 60,15 Euro. Derzeit befindet sich der Kursverlauf wieder in einer Aufwärtsbewegung und weckt mögliches Interesse für Investoren. Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im Jahr 2017 nämlich neue Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt und macht damit aktuell Long-Positionen erwähnenswert.

Long-Chance:

Mit einem Auge auf die News und dem anderen auf die Aufwärtsbewegung gerichtet, können Investoren auf einen Kursanstieg zunächst bis zu den Jahreshochs aus Anfang Februar 2018 bei 70,70 Euro setzen. Sollte dieser Widerstand durchbrochen werden, erlaubt das Fibonacci-Retracement weitere Kursgewinne auf 61,80% bei 72,76 Euro. Eine Verlustbegrenzung ist noch um die aktuellen Jahrestiefs von 62,24 Euro anzusetzen. Sollte der Fall eines Rücksetzers unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Anleger mit Abgaben der Fresenius-Aktie sogar bis auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 52,39 Euro rechnen. Damit würde eine baldige Anstiegschance aber auf unbestimmte Zeit ausgeschossen werden und der aktuell noch intakte Abwärtstrend weiter fortgesetzt werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 66,66 Euro

Kursziel: 70,00 / 72,76 Euro

Stopp: < 62,24 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,42 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 66,66 Euro; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

