LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will seine Dividende trotz der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto erneut anheben. Für 2017 sollen die Anteilseigner mit 2,80 Euro je Aktie am Gewinn beteiligt werden, wie Bayer am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das ist die achte Erhöhung in Folge und 0,10 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Durchschnitt fast so viel erwartet.

Die Bilanz für 2017 präsentiert Konzernchef Werner Baumann an diesem Mittwoch. Analysten rechnen im Mittel mit einem minimalen Umsatzwachstum und einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereffekten fast unter dem Vorjahreswert. Dabei ist die ehemalige Kunststoff-Tochter Covestro bereits für 2016 herausgerechnet, nachdem Bayer die Beteiligung im vergangenen Jahr auf rund 14 Prozent reduziert hatte.

Neben dem Pharmageschäft steht bei der Zahlenvorlage vor allem die rund 66 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Monsanto im Fokus. Für die fehlt unter anderem noch die Zustimmung der europäischen Wettbewerbswächter. Im Falle einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Deals vor der Hauptversammlung 2018 wären die neuen Aktien ebenfalls dividendenberechtigt./mis/jha/

ISIN DE000BAY0017

