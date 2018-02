DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesverwaltungsgericht ebnet Weg für Diesel-Fahrverbote

Schock für Millionen Dieselfahrer: Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg für Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten frei gemacht. Die Leipziger Richter wiesen die Länder Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an, Fahrverbote als Instrumente in die Luftreinhaltepläne für die Kommunen aufzunehmen. Die beiden Bundesländer wollten das verhindern, scheiterten aber mit ihrer Revision vor den höchsten deutschen Verwaltungsrichtern. Das Urteil hat Präzedenzcharakter für ganz Deutschland.

Bundesländer melden rückläufige Jahresteuerung

Die Jahresteuerungsrate in einer Reihe von Bundesländern ist im Februar zurückgegangen. In Sachsen, Bayern, Hessen, Brandenburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sank die Rate auf 1,1 bis 1,6 Prozent. Ausschlaggebend dafür waren anhaltend günstige Preise für Energie und eine leichte Entspannung auf dem Lebensmittelmarkt. Trotz der winterlichen Temperaturen lagen die aktuellen Preise für frisches Gemüse deutlich unter denen des Vorjahres.

Deutschland verbucht 2017 Exportüberschuss von 244,7 Mrd Euro

Der Exportüberschuss Deutschlands ist im Jahr 2017 knapp hinter dem Rekordwert aus dem Vorjahr geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurden Waren im Wert von 1.279,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 1.034,3 Milliarden Euro importiert. Deutschland erreichte damit einen Exportüberschuss von 244,7 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte sich der Überschuss auf den Rekordwert von 248,9 Milliarden belaufen.

Spaniens Inflation im Februar höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Februar wesentlich stärker angezogen als erwartet. Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,2 (Vormonat: 0,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Teuerungsrate von 0,9 Prozent prognostiziert.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum leicht eingetrübt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat auf einem hohen Niveau etwas nachgelassen. Im Februar sank der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung auf 114,1 Punkte von 114,9 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 114,0 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im Februar

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, sank der entsprechende Index auf plus 1,48 Punkte von revidiert plus 1,56 (vorläufig: plus 1,54) Punkte im Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,46 Zähler erwartet.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt stärker

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Januar erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,4 (Vormonat: 3,1) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 2,9 (2,9) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,5) Prozent und die Konsumentenkredite um 7,3 (7,1) Prozent.

Banken fragen 0,2 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,7 nach 1,5 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 30 (Vorwoche: 33) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,2 Milliarden Euro mehr Liquidität.

Negativzins lässt Bundesbank-Überschuss 2017 steigen

Die Bundesbank hat ihren Überschuss im Geschäftsjahr 2017 vor allem aufgrund einer zunehmenden Überschussliquidität bei negativem Einlagenzins steigen lassen. Zugleich erhöhte die Bundesbank erneut ihre Wagnisrückstellungen, um sich gegen Zinsänderungsrisiken abzusichern, wie aus dem am Dienstag vorgestellten Geschäftsbericht hervorgeht. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann mahnte zu einer baldestmöglichen und verlässlichen geldpolitischen Normalisierung.

Weidmann: Markterwartung einer EZB-Zinserhöhung 2019 nicht unrealistisch

Ratsmitglied Jens Weidmann hält eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr für möglich. Bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bundesbank in Frankfurt sagte Weidmann: "Der Markt hat entsprechende Erwartungen gebildet, und diese Erwartungen sind nicht komplett unrealistisch." Er wolle damit aber keine Entscheidung des EZB-Rats prognostizieren, fügte er hinzu.

BA: Anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte im Februar bei 252 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg um 25 Zähler.

Ifo-Beschäftigungsbarometer gibt nach Rekordhoch leicht nach

Die deutschen Unternehmen sind weiterhin auf der Suche nach zusätzlichem Personal. Nach dem Rekordhoch von 113,8 Punkten im Januar sank das Ifo-Beschäftigungsbarometer im Februar leicht auf 113,6 Punkte, wie das Institut mitteilte. "Der deutsche Arbeitsmarkt brummt weiter", erklärten die Konjunkturforscher.

Hedgefonds freuen sich über wieder stürmischere Märkte

Jahrelang konnten Hedgefonds die Einmischung der Notenbanken in die Märkte für ihre schwachen Ergebnisse verantwortlich machen. Doch jetzt, wo die Politik des ultrabilligen Geldes abgewickelt wird, hat der turbulente Start ins neue Jahr die Bedingungen geschaffen, in denen Hedgefonds zumeist aufblühen.

Steigende US-Löhne könnten an Gewinnen zehren

Anleger fürchten sich vor einem heißlaufenden Arbeitsmarkt, der eine hohe Inflation entfacht. Doch womöglich sollten sich die Investoren lieber davor in Acht nehmen, was an den Aktienmärkten passieren könnte. Nach Jahren mit mauem Lohnwachstum heizte sich der Arbeitsmarkt zuletzt ein wenig auf. Im Januar überraschte eine Zunahme der durchschnittlichen Stundenlöhne um 2,9 Prozent die Märkte.

Nachlassende US-Geburtenrate könnte Rezession ankündigen

Kurioserweise sind Paare in den USA sehr treffsicher, was die Prognose von Rezessionen anbelangt. Ein gutes Stück vor Wirtschaftsabschwüngen sehen sie von Kinderwünschen lieber ab, wie eine Studie zu Fruchtbarkeit und Geburtenraten jetzt herausfand. Es wirkt so, als würden die Paare einen besseren Riecher für das Entstehen von Rezessionen im Vergleich zu Volkswirten haben.

Dobrindt erwartet AfD-Beobachtung durch Verfassungsschutz

Die AfD wird nach Einschätzung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Zukunft Gründe für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz liefern. Er habe aktuell keine Einzelbeispiele, die dies rechtfertigen würden, sagte er am Dienstag in Berlin. Aber sein Gefühl sage ihm, "dass wir Gründe erleben werden in den nächsten Wochen oder Monaten, die eine Rechtfertigung der Beobachtung von Personen aus der AfD möglich machen werden".

Deutschland drückt in EU bei Kontrolle ausländischer Investitionen aufs Tempo

Nach dem Einstieg eines chinesischen Milliardärs bei Daimler drückt Deutschland in der EU bei einer stärkeren Kontrolle ausländischer Investitionen aufs Tempo. Ein dazu geplanter EU-Gesetzgebungsvorschlag müsse "spätestens 2018 fertig sein", sagte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Matthias Machnig, beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Sofia. Es müsse klar sein, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, "um eine tiefergehende Überprüfung von Investitionen vorzunehmen und zu entscheiden, ob wir solche Investitionen zulassen oder nicht.

Internet-Suchmaschinen haften nicht für Suchtreffer

Internet-Suchmaschinen wie Google haften nicht für den Inhalt der mit ihrer Hilfe gefundenen Seiten. Sie müssen erst reagieren, wenn sie ganz konkrete Hinweise über Persönlichkeitsrechtsverletzungen bekommen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Er wies damit die Klage eines Ehepaares aus dem Rheinland gegen Google ab.

Bundesminister müssen sich im parteipolitischen Meinungskampf zurückhalten

Bundesminister und andere Regierungsmitglieder müssen sich im parteipolitischen Meinungskampf zurückhalten und dürfen auf diffamierende Angriffe nicht in gleicher Weise reagieren. Dieses Neutralitätsgebot gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, wie das Bundesverfassungsgericht in einem in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. Im vorliegenden Fall hatte die scheidende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) auf der Homepage ihres Ministeriums zum Boykott einer AfD-Demonstration aufgerufen und damit laut Urteil gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen.

Klage von Stahlkonzernen zu EEG-Umlage könnte an Rechtswegfehler scheitern

Die Klagen von vier deutschen Stahlunternehmen wegen höherer Zahlungen der Ökostrom-Umlage bleiben vermutlich wegen eines Rechtswegfehlers ohne Erfolg. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verwies in seinen Schlussanträgen darauf, dass die vier Unternehmen der Georgsmarienhütte-Gruppe den umstrittenen Beschluss der EU-Kommission zur EEG-Umlage direkt vor dem Gericht der Europäischen Union und nicht vor dem Verwaltungsgericht hätten angreifen müssen.

EU-Staaten peilen Freihandelsabkommen mit Mercosur bis März an

Die EU-Länder wollen im kommenden Monat die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur zum Abschluss bringen. Nach 19 Jahren Verhandlungen "sind wir sehr nah dran", sagte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Matthias Machnig, bei einem Treffen der EU-Außenhandelsminister in Sofia.

Fischereiabkommen zwischen EU und Marokko gilt nicht für Gebiet vor Westsahara

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kann auch bereits auf Anfragen nationaler Gerichte internationale Abkommen der Europäischen Union auf Grundlage des Völkerrechts überprüfen. Diese Möglichkeit billigte sich der EuGH in einem in Luxemburg verkündeten Urteil erstmals zu. Anlass war die Frage eines britischen Gerichts, ob das Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko gegen Völkerrecht verstößt, weil davon die Gewässer der Westsahara betroffen sein könnten.

Griechenlands Wirtschaftsminister tritt nach Entlassung seiner Frau zurück

Nach der Entlassung seiner Frau als stellvertretende Arbeitsministerin wegen des Erhalts staatlicher Mietzuschüsse ist Griechenlands Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou zurückgetreten. Ministerpräsident Alexis Tsipras habe Papadimitrious Rücktritt angenommen, teilte das Büro des linksgerichteten Regierungschefs mit. Medienberichten zufolge plant Tsipras nun eine Umbildung seiner Regierung.

Aktivisten: Neue Luft- und Raketenangriffe in Ost-Ghuta trotz Waffenruhe

Trotz einer von Russland ausgerufenen Waffenruhe in der syrischen Rebellenenklave Ost-Ghuta hat es nach Angaben von Aktivisten dort am Dienstagvormittag neue Angriffe gegeben. Das Gebiet bei Damaskus sei von Raketen und Bomben getroffen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Seit 9.00 Uhr seien sechs Artilleriegeschosse abgefeuert, zwei Fassbomben abgeworfen und ein Luftangriff geflogen worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Feb Verbraucherpreise +1,48% (Jan: +1,71%) gg Vorjahr

Schweden Jan Handelsbilanz Defizit 1,8 Mrd SEK

Schweden Jan Exporte 115,1 Mrd SEK

Schweden Jan Importe 116,9 Mrd SEK

Schweden Feb Verbrauchervertrauen 104,7 (Jan: 107,2)

Schweden Feb Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 106,5

Hongkong Jan Exporte +18,1% gg Vorjahr

Hongkong Jan Importe +23,8% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Jan Defizit 31,9 Mrd HKD

