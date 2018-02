Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) auf der "Conviction Buy List" und mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Ausblick des Dialysekonzerns sei deutlich besser als er auf den ersten Blick erscheine, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen am Berichtstag stattfindenden Ausverkauf bei der Aktie halte sie daher nicht für gerechtfertigt./tih/mis Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0064 2018-02-27/14:03

ISIN: DE0005785802