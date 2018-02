Die Erlöse stiegen um 6,5 Prozent von 321,5 Mio. Euro auf jetzt 342,3 Mio. Euro. Auch die weiteren Aussichten sind positiv: Nach Angaben der Geschäftsführer Sven Schneller und Dr. Thomas Baumgärtner schafft Herma deshalb 2018 in Filderstadt knapp 100 neue Arbeitsplätze, zum überwiegenden Teil im Bereich Entwicklung, Fertigung und Vertrieb.

Weiterer Kapazitätsausbau

"Ob wir unsere Wachstumschancen weiterhin im vollem Umfang so stark nutzen können, hängt zu einem guten Teil auch davon ab, dass wir diese neuen Mitarbeiter tatsächlich finden", erklären die beiden Geschäftsführer. Ebenso wichtig sei allerdings der Aufbau weiterer Fertigungskapazitäten. Noch Ende des Jahres will das Unternehmen sein neues Werk für den wachsenden Geschäftsbereich Etikettiermaschinen in Filderstadt in Betrieb nehmen.

Der ebenfalls stark zulegende Geschäftsbereich Haftmaterial soll gemäß Plan im Herbst 2019 seine neuen Produktionsanlagen starten. Auch sie entstehen derzeit auf dem acht Hektar großen Areal, das der Spezialist für Selbstklebetechnik vor drei Jahren unmittelbar neben seinem ...

