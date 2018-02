Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Medizinkonzern habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick impliziere derweil einen geringere Dynamik und sei als verhalten zu werten. Entscheidend für die Aktie sei derzeit aber die Akorn-Übernahme: Angesichts möglicher Unregelmäßigkeiten in der Produktentwicklung könnte Fresenius entweder die Übernahme des US-Generikaherstellers absagen oder den Kaufpreis nachverhandeln./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2018-02-27/14:10

ISIN: DE0005785604