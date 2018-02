Frankfurt am Main (ots) - Die BAHN-BKK ist im Krankenkassenvergleich einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsmagazins FOCUS-MONEY. Unter allen Krankenkassen belegte die BAHN-BKK den sechsten Platz.



"Die Ergebnisse der Befragung haben uns gezeigt, dass die Ausbildung bei unserer Kasse ein Erfolgsmodell ist. Bei durchschnittlichen Prüfungsergebnissen von "gut" und einer Übernahmequote von über 90 % bieten wir jungen Menschen eine echte Zukunftsperspektive in einem modernen, marktorientierten Dienstleistungsunternehmen", resümiert Vorstandsvorsitzender der BAHN-BKK Hans-Jörg Gittler.



Dass die BAHN-BKK auf die Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte einen hohen Stellwert legt, ist für sie selbstverständlich. Denn in eine qualifizierte Ausbildung zu investieren, lohnt doppelt: Engagierte junge Menschen bringen eine hohe Innovationskraft ins Unternehmen. Zusätzlich lernen die Auszubildenden von Anfang an, den Servicegedanken der BAHN-BKK zu leben.



"Auch unsere Ausbilder tragen dazu bei, dass unsere Auszubildenden sich so mit ihrem gewählten Beruf identifizieren. Mit viel Herzblut und Einsatzfreude geben sie ihr Wissen an die neuen Kolleginnen und Kollegen weiter. Damit schaffen sie es, die jungen Menschen für die Arbeit bei der BAHN-BKK zu begeistern", so Hans-Jörg Gittler weiter.



Die Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017" wurde im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Werner Sarges durchgeführt. In die Bewertung flossen Kriterien wie strukturelle Daten, der Ausbildungserfolg sowie die Entlohnung ein. Befragt wurden die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands.



Die BAHN-BKK ist mit rund 680.000 Kunden einer der größten betrieblichen Krankenversicherer Deutschlands. Als bundesweit geöffnete Krankenkasse mit Präventionsschwerpunkt arbeitet sie ständig daran, ihre Leistungen weiter auszubauen und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Verlässlich, innovativ und immer einen Schritt voraus ist sie die Krankenkasse für Geschäftskunden der Transport- und Logistikbranche sowie für Privatkunden und bietet maßgeschneiderte Zusatzleistungen. Mit besonderen EXTRAS, die nicht zu den gesetzlichen Standard-Leistungen gehören, bietet die BAHN-BKK einen außergewöhnlich attraktiven Service für all ihre Kunden.



