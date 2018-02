Aus der Wirtschaft kommt scharfe Kritik am Dieselurteil des Bundesverwaltungsgerichts. Unüberlegte Schnellschüsse könnten "erhebliche Auswirkungen" haben.

Mit Entsetzen hat die Wirtschaft auf das Urteil zum Fahrverbot des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig reagiert. "Fahrverbote sind der falsche Weg. Wir lehnen sie weiter entschieden ab und appellieren an die Kommunen und Städte, alles zu tun, um sie zu vermeiden", sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Das aktuelle Urteil sei "keinesfalls ein Freifahrtschein, um in ganz Deutschland Dieselfahrzeuge aus den Städten auszuschließen".

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg warnte vor den Folgen des Urteils. "Erreichbarkeit und Belieferung der Städte müssen gesichert bleiben, damit es nicht zu weitreichenden Standort- und Wettbewerbsnachteilen für die ansässigen Unternehmen kommt", sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, Manfred Schnabel, dem Handelsblatt. Daher sollten "Maßnahmenbündel", die eine nachhaltige Entwicklung förderten und die Ursachen der Emissionen bekämpften, "Vorrang vor Ge- und Verboten haben".

Hierzu zählten etwa die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Fuß- und Radverkehrs, Mobilitätsmanagement, die Verflüssigung des Verkehrs und straßenbauliche Maßnahmen, sagte Schnabel weiter. Auch die Unternehmen seien gefordert. "Die Wirtschaft trägt mit der effizienten Gestaltung von Transportketten, der optimalen Ausnutzung vorhandener Kapazitäten und mit immer sparsameren und leiseren Fahrzeugen ihren Teil dazu bei, Lärm und Abgase an der Quelle zu vermindern", so Schnabel.

ZDH-Chef Wollseifer erinnerte daran, dass es bereits zahlreiche Maßnahmen und Lösungen gebe, um Schadstoffe spürbar zu reduzieren. Diese Möglichkeiten müssten ausgeschöpft werden. "Mit intensiven Anstrengungen aller Beteiligten ist es in den meisten Städten möglich, die Grenzwerte in absehbarer Zeit zu unterschreiten", zeigte sich der Handwerkspräsident überzeugt.

Alarmiert zeigte sich der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV). "Sollten die Kommunen das Urteil jetzt als Grundlage für weitere Verkehrsbeschränkungen nutzen, werden Speditionen und Paketlogistiker trotz moderner Fahrzeugflotten ihren Versorgungsauftrag für den innerstädtischen Handel und die Wohnbevölkerung kaum noch erfüllen können", sagte ...

