"Dieses Mal ist anders." Das sind vier sehr gefährliche Wörter. Ich sehe Japan positiv, und es fällt mir im Moment sicherlich schwer, zu überzeugen. Das Vermächtnis der verlorenen Jahrzehnte Japans wiegt extrem schwer. Als Japan-Optimist treffe ich oft auf ähnliche Reaktionen wie die von eingefleischten Elvis-Fans, wenn sie darauf bestehen, dass "der King noch lebt". Doch im Gegensatz zum King des Rock'n'Rolls ist die japanische Wirtschaft höchst lebendig. In der Tat gibt es eine Vielzahl an harten empirischen Fakten, die beweisen, dass Japan sich nicht nur verändert, sondern auch das Zeug dazu hat, zu einer Wirtschaftsmacht aufzusteigen und aufgrund seiner wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von der ganzen Welt beneidet zu werden.

Was ist dieses Mal also anders? Warum wird Japan nicht erneut in ein verlorenes Jahrzehnt abrutschen? Wegen den folgenden vier grundlegenden Kräften, die sich vom Negativen ins Positive gewandelt haben:

1. Die Eigentümerstruktur japanischer Unternehmen hat sich von einem geschlossenen, Insider-basierten System zu einem offenen und wettbewerbsorientierten System gewandelt

Die Eigentümerschaft spielt in der Wirtschaft eine zentrale Rolle. Das Anteilseigentum bildet die Grundlage der Macht für alle wesentlichen Unternehmensentscheidungen

- finanziell, strategisch und personell. Die Unternehmenskultur wird durch die Eigentümerschaft definiert. Vor zwanzig Jahren war in der japanischen Wirtschaft mehr als die Hälfte des Anteilseigentums in Kreuzbeteiligungen nach dem "Mochiai"-Prinzip gebunden. Heute beträgt dieser Anteil weniger als fünf Prozent.

Dieser Zusammenbruch der japanischen "Keiretsu"-Eigentümerstruktur ist der Grund für meinen optimistischen Ausblick für Japan. Früher bestand die japanische Wirtschaft aus einem System des Insider-Kapitalismus, das Anreize für schlechte wirtschaftliche Entscheidungen bot - Gruppen von Banken gewährten Gruppen von Unternehmen nicht auf der Grundlage wirtschaftlicher Leistungen Kredite, sondern um Beziehungen zu pflegen. Dies zwang Gruppen von Unternehmen in der Supply Chain in eine völlige Abhängigkeit gegenüber den Mischkonzernen und ihren Banken, deren Eigentum sie waren. Jegliche Preispolitik wurde dadurch verhindert und es gab keinen Spielraum für eine wettbewerbliche Diversifizierung oder Unabhängigkeit. Stellen Sie sich vor, am Aufbau Ihres Unternehmens war Ihr Schwager als Lieferant beteiligt. Es wäre im Prinzip unmöglich, ihn fallen zu lassen, sobald ein effizienterer und besserer Lieferant gefunden werden würde, und ihn durch Anreize dazu zu bringen, sich zu ändern, würde Zeit in Anspruch nehmen und sowohl die Kapital- als auch die Opportunitätskosten nach oben treiben.

Im Finanzwesen führten die "Mochiai"-Kreuzbeteiligungen zu einer Schuldenblase und hielten als Folge "Zombie"-Unternehmen sehr viel länger am Leben, als ihr wirtschaftlicher Wert es rechtfertigte. Im Management sorgte dies für eine Unternehmenskultur der "geschlossenen Festung". Sie bestand aus Regeleinhaltern und Ja-Sagern, die im Fall eines Misserfolgs nirgendwo anders hingegen konnten - die anderen Festungen standen ihnen nicht offen.

Im Gegensatz dazu haben sich japanische Unternehmen heute aus der Zwangsjacke des Gruppeneigentums befreit und sich von einem geschlossenen Club mit streng kontrollierter Mitgliedschaft zu einer geschäftsorientierten Struktur gewandelt. Der aktuelle Fall von Toshiba beweist dies: Früher hätte man in Japan alles getan, um Toshiba in der Gruppe zu behalten, sodass die Vermögenswerte von Toshiba weiterhin durch die Gruppe hätten kontrolliert werden können. Stattdessen hat sich das Eigentum an Toshiba grundlegend verändert. Kapital ist von außen ins Unternehmen geflossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...