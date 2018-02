Im Streit um die dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat dürfte es bald in die nächste Runde gehen. "Das Thema dritte Piste wird uns in nächster Zeit natürlich auch wieder beschäftigen", sagte Flughafen Wien-Chef Günther Ofner bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag. Bis zum Ende des ersten Halbjahres erwartet er eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...