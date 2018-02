Köln (ots) - Die Finanzholding GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe), mit den Beteiligungen im IT- und Bürokommunikationsbereich Ditcon GmbH, Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH und Polygon GmbH, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Der Umsatz der Unternehmensgruppe konnte im Geschäftsjahr 2017 um über 13 Prozent gesteigert werden. Einhergehend mit dem Umsatzwachstum ist auch die Mitarbeiteranzahl innerhalb der Unternehmensgruppe auf aktuell 60 Mitarbeiter und 7 Auszubildende angewachsen.



Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet heute knapp 40 Prozent des Jahresumsatzes mit langfristigen IT-Betreuungsverträgen, modernen Managed-Print-Services-Verträgen und durch individuelle IT-Servicedienstleistungen. Die Nachfrage nach Cloudlösungen wie Managed Workplace oder Software as a Service (SaaS) ist weiter stark gestiegen, weshalb die GFC-Gruppe den Ausbau des eigenen Rechenzentrums weiter vorantreibt.



Gerade im Rheinland, dem Haupteinzugsgebiet der Unternehmensgruppe, konnten zahlreiche namhafte Mittelstandsunternehmen als Kunden gewonnen werden. Besonders die Themenfelder IT-Sicherheit und die ab Mai neu inkrafttretende Datenschutzverordnung DSGVO, erfordern einen erhöhten Beratungs- und Dienstleistungsbedarf. Durch die qualifizierte und produktübergreifende Beratungskompetenz der Unternehmensgruppe konnten wieder mehrere IT-Infrastrukturen von Mittelstandskunden in die Servicebetreuung der Unternehmensgruppe übernommen werden. Die IT-Systemhäuser der GFC-Gruppe bieten ihren Kunden einen IT-Service an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr.



Die Investition in weitere Beteiligungen aus dem IT-Systemhausumfeld, der Erwerb einer zusätzlichen Firmenimmobilie im Raum Bonn und die fortlaufende Qualifizierung der technischen Mitarbeiter, sind für die GFC-Gruppe im ersten Halbjahr 2018 die wichtigsten Ziele.



"Wir sind sehr zufrieden mit dem gesunden Wachstum unserer Unternehmensgruppe. Unser Fokus liegt hier auf dem Mittelstandskunden, wo wir heute bereits 20.000 technische Installationen mit der Lieferung von Hard- und Software und der Erbringung von Servicedienstleistungen betreuen. Und natürlich haben wir uns auch für das Jahr 2018 viel vorgenommen", so Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH.



Über GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (www.gfc-gruppe.de):



Die Holdinggesellschaft GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe) wurde am 01. Oktober 2010 gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 205.000 Euro sowie über ein hohes Investitionskapital für zukünftige Akquisitionen. Sie ist eine reine Finanzierungs- und Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister Ditcon GmbH, der Bürokommunikationsfachhändler Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH und das IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Zusätzlich ist die GFC-Gruppe an der Werbe- und Marketingagentur Pixelpracht GmbH mit 75 Prozent beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Köln.



GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH André Döhring Unternehmenskommunikation Fuggerstraße 26 51149 Köln Tel. 02203/ 89 86-0 E-Mail: andre.doehring@gfc-gruppe.de