WIESBADEN (dpa-AFX) - Die allgemeine Teuerung in Deutschland ist im Februar schwächer ausgefallen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Analysten hatten eine Rate von 1,5 Prozent erwartet.

Nach Daten der Statistiker sind im Februar vor allem Energie und Nahrungsmittel schwächer gestiegen als im Januar. Dienstleistungen, darunter Wohnungsmieten, verteuerten sich dagegen in etwa so stark wie im Vormonat.

Nach europäischer Methode (HVPI) stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 1,2 Prozent. Auch dies ist der geringste Wert seit November 2016. Analysten hatten in dieser Rechnung ebenfalls eine höhere Inflation von 1,3 Prozent erwartet. Im Januar hatte der HVPI, der unter anderem für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) relevant ist, noch 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an.

Der Kurs des Euro fiel nach Veröffentlichung der Preisdaten unter 1,23 US-Dollar auf ein Tagestief bei 1,2298 Dollar./bgf/jkr/jha/

