Irvine (ots) - Die Netwrix Corporation, Anbieter einer Sichtbarkeitsplattform für die Analyse des Nutzerverhaltens und der Risikominimierung in hybriden Umgebungen, gab heute eine Partnerschaft mit Concept Searching bekannt, um durch Datenerkennung und Datenklassifizierung noch mehr Transparenz in die IT-Infrastrukturen zu bringen. Die intelligenten Metadaten von Concept Searching ermöglichen Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Daten zu identifizieren und zu verwalten, um die Sicherheit, Compliance und Governance zu verbessern.



Die Zusammenarbeit befriedigt die Marktnachfrage nach einer fortschrittlichen Sicherheitslösung, die Einblicke in sensible Daten bietet und Risiken minimiert. Die neue Lösung wird den IT-Sicherheitsteams ein kontextbezogenes Bewusstsein für ihre Datenbestände vermitteln, um einen angemessenen Schutz für kritische Daten zu gewährleisten. Damit können sie Compliance-Anforderungen durch ein besseres Risikomanagement und Governance für den Datenzugriff erfüllen, wie es in der DSGVO gefordert wird.



"Die Frist zur Umsetzung der DSGVO rückt für alle näher, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Sie müssen sicherstellen, dass nur die richtigen Personen Zugang zu sensiblen Daten haben", sagt Matt Middleton-Leal, General Manager für die EMEA-Region bei Netwrix. "Unsere Partnerschaft mit Concept Searching ermöglicht, die anspruchsvollen Anforderungen der DSGVO zu erfüllen."



"Data Discovery und Data Classification sind eine absolute Notwendigkeit für die Cybersicherheit. Weil IT-Umgebungen komplexer geworden sind und Unternehmen mehr Informationen verarbeiten als je zuvor, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre Sicherheitsbemühungen priorisieren können, um ihre sensibelsten Ressourcen zu schützen. Unsere Partnerschaft mit Concept Searching versetzt Netwrix-Kunden in die Lage, zu verstehen, welche Ressourcen für sie am kritischsten sind, und eine strenge Kontrolle über die Bereiche ihrer IT-Umgebung zu etablieren, um die Sicherheit ihrer geschäftskritischen Daten zu erhöhen", sagt Michael Fimin, CEO und Mitbegründer von Netwrix.



"Unternehmen müssen vertrauliche Schwachstellen identifizieren und schützen, die in der Regel verborgen bleiben. Andernfalls entstehen vermeidbare Kosten für die Behebung von Sicherheitsverletzungen und den Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften. Unsere Partnerschaft mit Netwrix bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, um sensible und vertrauliche Daten zu identifizieren, zu verwalten und zu schützen", sagt Martin Garland, Vorsitzender und CEO von Concept Searching.



