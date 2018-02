4 Sterne für einen Green Bond! In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer zur 6,50%-Anleihe der Nordex SE (WKN A2GSSM) mit Laufzeit bis zum 01.02.2023 vergibt die KFM Deutsche Mittelstand AG 4 von 5 möglichen Sternen und stuft die Anleihe als "attraktiv" ein.

Aufgrund des im Vergleich mit anderen Green-Bonds attraktiven Kupons und der positiven betriebswirtschaftlichen Bewertung der Emittentin in Verbindung mit der attraktiven Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 6,83% p.a. (Kurs von 98,78% am 26.02.2018 am Börsenplatz Stuttgart) bewerten die KFM-Anaylsten die Nordex-Anleihe 2018/23 nach eigenen Angaben als "attraktiv".

Nordex-Anleihe 2018/23 - Zertifizierter Green Bond

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2018 emittierte Anleihe der Nordex SE mit Laufzeit bis 01.02.2023 ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet (Zinstermin halbjährlich am 01.02. und 01.08.). Im Rahmen der Emission wurden 275 Millionen Euro platziert. ...

