Von Ciara Linnane

LONDON (Dow Jones)--Nach der Ankündigung eines Gegengebots des US-Kabelkonzerns Comcast für die Sky plc hat der britische Bezahlsender seinen Aktionären geraten, die Füße still zu halten. Denn bislang sei kein festes Angebot unterbreitet worden, teilte Sky mit. Die Vorstände seien sich ihrer treuhänderischen Pflichten nach dem britischen Übernahmegesetz bewusst.

Comcast hatte den Markt am Dienstag mit einem Übernahmeangebot für Sky in Höhe von insgesamt 22,1 Milliarden britischen Pfund oder 12,50 Pfund je Aktie überrascht. Damit übertrumpft Comcast eine Offerte von 21st Century Fox über 10,75 Pfund je Aktie und fährt dem Medienmogul Rupert Murdoch in die Parade.

Fox ist bereits Großaktionär bei Sky und hatte im vergangenen Jahr Pläne zur Übernahme der verbliebenen 61 Prozent für 11,7 Milliarden Pfund angekündigt. Im Anschluss daran will sich Fox zu großen Teilen eigentlich für gut 52 Milliarden US-Dollar von Walt Disney kaufen lassen. Sky gilt in dem Paket als besonders attraktives Asset, das Disney beim weiteren Ausbau seiner internationalen Präsenz unterstützt.

Die Murdoch-Familie kontrolliert 39 Prozent sowohl an 21st Century Fox als auch News Corp, dem Herausgeber großer britischer Zeitungen wie der Sun, der Times of London und der Sunday Times. Zu News Corp gehören auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur.

February 27, 2018 08:04 ET (13:04 GMT)

