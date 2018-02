Wiesbaden - Die Deka Investment (Frankfurt am Main) hat ihre Services als Master-KVG im Rahmen eines ersten Folgeratings von der Wiesbadener Ratingagentur TELOS GmbH analysieren lassen, so die TELOS GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...