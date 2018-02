Disney-Chef Bob Iger plant Milliardeninvestitionen für Disneyland Paris. Der Ausbau des Themenparks soll 2021 beginnen.

Für zwei Milliarden Euro will der US-Unterhaltungsriese Disney seinen Themenpark in Paris erweitern. Das kündigte Konzernchef Robert Iger am Dienstag nach einem Treffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...