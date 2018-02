Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Leipziger Diesel-Urteil Gespräche mit den Kommunen angekündigt und zugleich Sorgen vor schweren Konsequenzen für alle Autobesitzer zu zerstreuen versucht. "Es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden, aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland". sagte Merkel in einem Statement. "Wer jetzt die rechtlichen Handlungsoptionen hat, das müssen wir prüfen." Der Bund werde deshalb mit den Kommunen und Ländern sprechen.

Merkel betonte, viele der jetzt betroffenen Städte hätten "nicht so sehr große Überschreitungen der Grenzwerte". Hier spiele auch die Verhältnismäßigkeit eine Rolle. Es gebe einige Städte, die besondere Probleme hätten, und hier müsse man sich "gesondert anschauen, wie und auf welche Weise" gehandelt werden müsse. Die Bundesregierung fühle sich zugleich in ihren jüngsten Maßnahmen zur Luftreinhaltung "sehr bestätigt", unterstrich die Kanzlerin. Den Luftreinhalteplan gelte es, auch mit Hilfen des Bundes, mit allem Nachdruck umzusetzen.

