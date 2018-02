WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Fortsetzung des moderaten geldpolitischen Straffungskurses in den Vereinigten Staaten ist aus Sicht des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, angemessen. Angesichts des starken Wachstumsausblicks könne die Fed ihre Leitzinsen weiter graduell anheben, sagte Powell laut Redetext am Dienstag vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Die jüngsten Börsenturbulenzen sollten die US-Wirtschaft nicht besonders stark belasten. Fachleute rechnen in diesem Jahr mit drei, wenn nicht sogar vier Zinsanhebungen durch die Fed./bgf/jkr/jha/

