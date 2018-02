Bad Marienberg - Union und SPD haben einen Durchbruch erzielt und sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Darin enthalten: Die Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge, so die Robo-Advisory-Plattform growney in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Für Sparer ist das natürlich bitter, aber vielleicht öffnet es so manchem auch die Augen, dass Sparbuch & Co.

Den vollständigen Artikel lesen ...