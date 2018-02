Ob Fleisch, Fisch und Geflügel oder Obst und Gemüse: Eine Schutzgasatmosphäre (Modified Atmosphere) zählt zu den effektiven Methoden, um frische Lebensmittel schonend und sicher zu verpacken. Eine Verpackung, in Betreiber die normale Umgebungsluft durch eine optimierte Atmosphäre aus Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff und Argon ersetzen, schützt das Produkt zuverlässig und verlängert die Haltbarkeit im Kühlregal - vorausgesetzt sie wird nicht durch Produkteinschluss in der Siegelnaht beschädigt und weist keine Undichtigkeiten auf. Treten Lecks in den Siegelnähten oder im Packstoff auf, durch die Schutzgase entweichen und Feuchtigkeit eindringen kann, sind Qualitätsbeeinträchtigungen und frühzeitiger Verderb absehbar. Mit dem passenden Equipment lassen sich fehlerhafte Produkte nach dem Verpackungsprozedere aber frühzeitig erkennen und ausschleusen.

Dichtheitsprüfung leichtgemacht

Zu finden sind auf der Anuga Foodtec Inline- und Offline-Dichtigkeitsprüfsysteme für Einzelpackungen und ganze Transportverpackungen. Das Spektrum reicht von Stichprobentests im Wasserbad über visuelle Inline-Prüfungen bis hin zu gasbasierten Technologien, die eine undichte Verpackung erkennen. Eine Option, MAP-Verpackungen einer Dichtigkeitsprüfung zu unterziehen, basiert auf der Erzeugung eines Vakuums und dem Einsatz von Kohlendioxid als Prüfgas. Die Prüfung erfolgt, ...

