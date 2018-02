Kreuzfahrt-Marktführer Aida setzt den Wachstumskurs mit neuen Schiffen fort. Die Meyer Werft freut sich über einen Milliardenauftrag.

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises baut ihre Flotte aus und hat bei der Papenburger Meyer Werft ein weiteres Schiff in Auftrag gegeben. Das mit Flüssigerdgas (LNG) angetriebene Schiff soll 2023 in Dienst gestellt werden. Der Auftragswert: rund eine Milliarde Euro. "Wir reagieren damit auf das anhaltend starke Wachstum im Kreuzfahrtmarkt", sagte Aida-Chef Felix Eichhorn am Dienstag der dpa.

Mit der Neubestellung wächst die Flotte des deutschen Kreuzfahrtmarktführers ...

