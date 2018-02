IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group eröffnet strategische Niederlassung in Zug, Schweiz, dem Zentrum des Crypto Valley

27. Februar 2018, Vancouver, Kanada - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (CSE: BIGG) (OTC: BBKCF) (WKN: A2JSKG) (BIG oder das Unternehmen), ein Entwickler von Lösungen für Suche und Datenanalytik im Bereich Blockchain-Technologien, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine zusätzliche strategische Niederlassung mit der Anschrift Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Schweiz, eingerichtet hat.

Zug liegt im Zentrum des wachsenden Crypto Valley, einer Region, in der mehr als 100 Blockchain-Unternehmen von einem stabilen rechtlichen Rahmen und von Unterstützung durch die Regierungspolitik profitieren. Im Januar 2018 gründete die Schweizer Regierung proaktiv eine Blockchain-Taskforce, die der gemeinsamen Leitung durch das Finanzministerium und das Wirtschafts- und Erziehungsministerum untersteht; dies stärkt den Ruf der Schweiz als einem Land, das im Hinblick auf Kryptowährungsorganisationen und Unternehmensgründungen im Bereich Blockchain zukunftsorientiert und offen ist. Die Taskforce soll die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Initial Coin Offerings (ICOs) und Blockchain-Unternehmen untersuchen.

Die Gemeinschaft von im Crypto Valley angesiedelten Startups und Unternehmern im Bereich Blockchain mit ihrem gesammelten technischen Spezialwissen ist beispiellos, was auf lokaler Ebene auch bedeutende Möglichkeiten für Finanzierungen und Investments schafft, sagte Lance Morginn, der CEO von BIG. Aus diesem Grund war die Errichtung unserer neuen Niederlassung in Zug ein integraler Bestandteil der Strategie von BIG, die auf den weiteren Ausbau unserer weltweiten Präsenz als der Branchenstandard bei der Gewährleistung von Sicherheit und Vertrauen in dem durch Kryptowährungen geprägten neuen Geldzeitalter abzielt.

Die neue globale Unternehmenszentrale von BIG befindet sich in dem technisch führenden Zentrum Kanadas, in Vancouver, British Columbia.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat aus dem Nichts ein Such- und Analysesystem auf Blockchain-Basis aufgebaut, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelsprodukt BitRank Verified bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen. Investor Relations: -Anthony Zelen-unter anthony@blockchaingroup.io oder 778-819-8705.

