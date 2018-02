Wien - Wie die Fondsratingagentur Morningstar meldet, zeigen Mittelflüsse in europäische Fonds, dass passive Anlagevehikel unverändert dynamischer wachsen als aktiv verwaltete Produkte, so die Experten von "FONDS professionell".Passiv gemanagte Aktienfonds hätten im Januar Zuflüsse von netto 16,4 Milliarden Euro verbucht, die hauptsächlich auf Aktien-ETFs entfallen seien. Aktiv gemanagte Aktienfonds hätten sogar Nettomittelzuflüsse in Höhe von 26,4 Milliarden Euro verzeichnet und damit die positive Absatzentwicklung des Jahres 2017 fortgesetzt. "Allerdings gilt es angesichts der Vermögensunterschiede zu beachten, dass die Zuflüsse in passive Aktienfonds ungeachtet des absoluten Unterschieds dynamischer ausfielen als die in aktive Aktienfonds", sage Morningstar-Analyst Ali Masarwah.

