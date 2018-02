Wien - Der Vorstandschef der an die Börse strebenden Fondstochter der Deutschen Bank, Nicolas Moreau, widerspricht Gerüchten über einen Zusammenschluss mit dem Asset-Management-Ableger der Allianz, so die Experten von "FONDS professionell"."Eine Fusion von DWS und Allianz Global Investors wäre ein transformatorischer Zusammenschluss und entspräche nicht unserer Strategie", habe der DWS-Chef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. "Wir wollen unseren bestehenden Investmentprozess in Takt lassen, international wachsen und unsere führende Position als global tätiger deutscher Vermögensverwalter stärken", habe Moreau ergänzt. Lediglich kleinere Übernahmen in Bereichen wie Private Equity oder Immobilien habe der Manager nicht ausschließen wollen.

