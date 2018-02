(Korrigiert wurde die Überschrift. Zudem wurde der Auftragseingang für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge im letzten Absatz und in der Tabelle korrigiert.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat es beim Auftragseingang für langlebige Güter zum Jahresauftakt einen unerwartet starken Dämpfer gegeben. Die Aufträge seien im Januar um 3,7 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur um 2,0 Prozent.

Außerdem war der Auftragseingang im Dezember nicht so stark wie bisher gedacht ausgefallen. Das Ministerium revidierte den Anstieg von zuvor 2,8 Prozent auf 2,6 Prozent nach unten.

Ohne Berücksichtigung der Aufträge für Transportgüter fielen die Bestellungen im Januar um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten in dieser Abgrenzung einen Anstieg erwartet.

Die Kapitalgüter ohne Militärgüter und Flugzeuge - sie gelten als Richtschnur für die Investitionsneigung der Unternehmen - fielen um 0,2 Prozent. Experten hatten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Die Entwicklung im Überblick Januar Prognose Vormonat Auftragseingang -3,7 -2,0 +2,6r Ex Transport -0,3 +0,4 +0,7 Kapitalgüter (ohne Militär) -0,2 +0,5 -0,6

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

