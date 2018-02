Liebe Leser,

ist das nun beim Chart der Deutsche Telekom-Aktie der Beginn eines Rebounds oder nicht? So richtig eindeutig ist die Lage noch nicht - das Plus von rund einem halben Prozent beim Kurs der Deutsche Telekom-Aktie am ersten Tag der neuen Handelswoche im Xetra-Handel ist noch keineswegs ein eindeutiges Zeichen. Denn die Februar-Tiefs sind trotz der jüngsten moderaten Kursgewinne gerade einmal rund 0,70 Euro entfernt. Diese Tiefs könnten also durchaus noch einmal getestet werden. ... (Peter Niedermeyer)

