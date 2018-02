Lieber Leser,

Gold ist gut in die neue Woche gestartet. Jetzt konnte sich das gelbe Edelmetall stabilisieren. Es wird dabei wohl auf die Fed-Statements gewartet, die heute anstehen. Die Chancen auf eine Steigerung stehen allerdings gut.

Seit Ende Januar setzt beim Goldpreis eine Korrektur ein, die den Kurs an die Unterstützung von 1301 $ drückte. Danach konnten die Bullen zum Konter ansetzen, der in der letzten Woche allerdings gestoppt wurde. Die Abwärtsbewegung konnte an der Unterstützung ... (Björn Pahlke)

