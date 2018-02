Lieber Leser,

Fresenius SE hat am Montagabend die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert und dabei die Analysteneinschätzungen bei den Ergebnissen leicht übertreffen können. Hingegen lag der Umsatz mit 33,88 Mrd. Euro leicht unter den Erwartungen. Analysten rechneten im Mittel mit 33,94 Mrd. Euro. Dennoch stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16 %. Im Vorjahr lag das Plus noch bei 3,88 %. Beim bereinigten EBIT schätzten Analysten 4,86 Mrd. Euro zu erreichen, erzielt wurden 4,89 ... (David Iusow)

