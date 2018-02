27.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der RCB stufen die Semperit -Aktie weiter mit Hold, stutzen das Kursziel aber von 23,5 auf 19 Euro zurück. Die Analysten gehen davon aus, dass Semperit eine Turnaround-Story werden könnte, raten aber vorerst einmal, an am Spielfeldrand zu bleiben und abzuwarten. Company im Artikel Semperit In ATX Prime auf Pos. 39 (bezogen auf YTD %). Platz 1 im Umsatzranking YTD in ATX Prime. Stefan Marin (IR) Martin Füllenbach...

