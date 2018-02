Jerome Powell, der neue Chef der US-Notenbank, zählte bei seinem ersten Auftritt die Gründe für höhere Zinsen auf.

Der neue Fed-Chef hat den Märkten erste Signale für eine Zinserhöhung gegeben: Jerome Powell sagte, die US-Notenbank könne die Zinsen langsam erhöhen, da die Aussichten für das Wachstum weiterhin starken seien und die jüngsten Volatilitäten an den Märkten die US-Wirtschaft nicht belasten dürften.

"Der Gegenwind, mit dem die US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren konfrontiert war, hat sich in Rückenwind verwandelt", sagte Powell am Dienstag. Zudem würden die Steuerpolitik und die Nachfrage nach US-Exporten aus dem Ausland für eine Zinserhöhung sprechen.

Powell hat den Vorsitz der US-Notenbank in einer Zeit übernommen, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...