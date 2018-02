Unterföhring (ots) -



27. Februar 2018: Zwei bis zur Unkenntlichkeit zersetzte Kalkleichen in Osteuropa. Eine junge Kellnerin in Berlin, die entführt, in ein Kellerverließ verschleppt und unter Drogen gesetzt wird. Und ein international angesehener Gerichtsmediziner, der sich vor dem Generalstaatsanwalt verantworten muss, als Verbindung zwischen diesen beiden Fällen: Basierend auf den Erlebnissen des renommierten Rechtsmediziners Prof. Dr. Michael Tsokos, starten im Februar die Dreharbeiten für die SAT.1-Verfilmung seines True-Crime-Bestsellers "Zersetzt". Zentrale Figur der Handlung ist der fiktive Gerichtsmediziner Dr. Fred Abel, seines Zeichens der Beste seines Fachs, gespielt von Tim Bergmann: "Der Gedanke, das ist jetzt nicht alles reine Fiktion, verändert den Blick des Betrachters meiner Meinung nach immens", erklärt der Hauptdarsteller seine Faszination an dem Projekt und verspricht: "Nicht wie sonst üblich der Kommissar, sondern der Rechtsmediziner nimmt uns an die Hand." Ein besonderes Geschenk für den Schauspieler ist die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Gerichtsmedizin-Koryphäe Michael Tsokos selbst, der der Produktion nicht nur beratend zur Seite steht, sondern Tim Bergmann im Vorfeld auch tiefe Einblicke in seinen Berufsalltag gewährte: "Ich konnte bei Sektionen dabei sein - ein wirklich einschneidendes Erlebnis!"



Gedreht wird "Zersetzt" unter der Regie von Hansjörg Thurn von 19. Februar bis voraussichtlich 25. März in Berlin und Budapest. Es produziert Ivo Alexander Beck (Ninety Minute Film GmbH / Bavaria Fiction GmbH), die Redaktion bei SAT.1 liegt bei Yvonne Weber.



In weiteren Rollen spielen u.a. Annika Kuhl als Abels Lebensgefährtin und Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft Lisa Suttner, Svenja Jung als entführte Kellnerin Jana Forster, Harald Schrott als deren Entführer Dr. Harald Lenski, Dietmar Bär als Generalstaatsanwalt Oliver Rubin, Claude Oliver Rudolph als abtrünniger Geheimdienstchef Burkjanov, Victoria Sordo als Vize Geheimdienst-Chefin Varvara Romani und Doreen Jacobi als Kriminalhauptkommissarin Charlotte Lubitz.



+++ Produktion: Ninety Minute Film GmbH / Bavaria Fiction GmbH. +++ Produzent: Ivo Alexander Beck +++ Producer: René Frotscher +++ Regie: Hansjörg Thurn +++ Buch: Hansjörg Thurn und Christian Demke +++ Kamera: Sonja Rom +++ Redaktion SAT.1: Yvonne Weber +++ Drehzeit: 19. Februar bis 25. März 2018 +++ Drehort: Berlin / Budapest +++ Förderung: Medienboard Berlin-Brandenburg +++



