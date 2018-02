Bad Marienberg - Ad hoc-Mitteilung der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.:Der Verwaltungsrat der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. hat am heutigen beschlossen, die Einbeziehung der Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A1ZW6U2/ WKN A1ZW6U) in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Emittentin wird der Deutsche Börse AG am heutigen Tag eine entsprechende Kündigungserklärung übersenden.

