Liebe Leser,

das müssen andere Aktien Amazon erstmal nachmachen: Die Amazon-Aktie hat zum Beginn der neuen Handelswoche an der Nasdaq ein frisches 12-Monats-Hoch markiert. Dort ging die Aktie mit einem Plus von knapp 22 Dollar bzw. rund 1,5% auf knapp 1.522 Dollar aus dem Handel (Nasdaq). Damit steht die Aktie praktisch auf 12-Monats-Hoch, auch wenn intraday etwas höhere Notierungen gesehen wurden. Und in besagtem Zeitraum von 12 Monaten hat die Aktie in Dollar gerechnet rund 73% zugelegt. ... (Peter Niedermeyer)

