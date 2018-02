Private-Equity-Unternehmen erlebten im Jahr 2017 einen regelrechten Boom. Alleine in den USA konnten sie 362 Milliarden Dollar einsammeln und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2007. Davon will augenscheinlich auch Goldman Sachs profitieren und plant deshalb, seine Bestrebungen in diesem Sektor zu intensivieren. Die Bank habe nach einem Bericht des Wall Street Journals 2,5 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt, um Minderheitsanteile an Beteiligungsgesellschaften zu erwerben.

